Gençlerin gece gezintisi faciayla noktalandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Denizli’de kontrolden çıkan otomobil, uçtuğu arazide 100 metre boyunca takla attıktan sonra ters durdu. Feci kazada 2 genç hayatını kaybederken, 1 genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarkent Mahallesi’nden kent merkezine gezmeye giden gençler, 20 AFL 693 plakalı otomobille yola çıktı. Tarık Sayar (23) idaresindeki otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre süratle ilerlerken kontrolden çıktı. Zikzaklar çizen otomobil, yol kenarındaki araziye uçarak yaklaşık 100 metre takla atıp ters bir şekilde durdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Tarık Sayar ve Tarık Durgut’un (22) hayatını kaybettiğini belirlerken, Muhammed Furkan B.’yi (21) ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirirken, aile yakınları fenalık geçirdi. Olay sonrası bölgeye Çevik Kuvvet ekipleri de sevk edildi. Alanda güvenlik önlemleri alan ekipler, aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Fenalık geçiren gençlerin yakınları ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu araçtan çıkartılan 2 gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hurda yığınına dönen otomobil parçaları ise toplanarak otoparka götürüldü. Kazada ağır yaralanan Muhammed Furkan B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.