Gençlerin bıçaklı kavgasında kan aktı

Bolu’da, iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece saatlerinde Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan 2 grup arasında sözlü tartışma başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K. yanında bulunan bıçakla karşı gruptan F.U.’yu (24) bıçakladı. F.U. kanlar içinde yerde kalırken, kavgaya karışan F.K. ve arkadaşı E.G. olay yerinden kaçtı. F.U.’yu kendi imkanlarıyla hastaneye götüren arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler F.K. ve E.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. F.U.’yu bıçaklayan F.K. ve kavgaya karışan E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.