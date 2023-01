Gençleri uyaran muhtar kendini bıçaklı kavganın içinde buldu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde gürültü yapan gençleri uyaran mahalle muhtarı kendini bıçaklı kavganın ortasında buldu. Muhtarla birlikte 3 kişinin yaralandığı olayda 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Akhisar’ın Yenidoğan Mahallesinde dün gece saat 01.00 sıralarında mahalle muhtarı, mahalle halkını rahatsız ettiği iddia edilen gençleri uyarması sonucu bıçaklı kavga meydana geldiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre dün gece geç saatlerde mahalle halkını rahatsız eden gençleri uyarmak için mahalle muhtarı Sinan C., araç içerisinde bulunan iki gencin yanına gitti. Uyarma sonrası mahalle muhtarı ile araç içerisinde bulunan gençler arasında bıçaklı kavga meydana geldi. Yaşanan bıçaklı kavga olayına karışan muhtar Sinan C., B.Y. ve R.D. vücutlarının çeşitli bölgelerine bıçak darbesi alarak yaralandı. Olay sonrası 3 kişi 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan B.Y. ve R.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Muhtar Sinan C.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili güvenlik güçlerince geniş çaplı araştırma başlatıldığı bildirildi.