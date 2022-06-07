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Gençler birbirine girdi, kaldırım ring alanına döndü...Tekmeli yumruklu kavga kamerada

Sakarya’da iki grup genç arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Asayiş 07.06.2022, 12:00
Gençler birbirine girdi, kaldırım ring alanına döndü...Tekmeli yumruklu kavga kamerada

Sakarya’da iki grup genç arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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