banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma
Altında yeni hedef 624 TL iddiası!
Altında yeni hedef 624 TL iddiası!

Genç yaşta korona virüse yenik düştü

Düzce’de 28 yaşındaki belediye personeli Yunus Emre İnan, korona virüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Asayiş 01.06.2021, 14:17
Genç yaşta korona virüse yenik düştü

Düzce’de 28 yaşındaki belediye personeli Yunus Emre İnan, korona virüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Düzce Belediyesi’nde personel olarak çalışan Yunus Emre İnan, geçtiğimiz günlerde korona virüs hastalığına yakalandı. Obezite hastası olan Yunus Emre İnan, nefes almakta zorluk çekince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı. Bir kaç gündür yoğun bakımda tedavi gören genç adam, doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Morga kaldırılan İnan’ın cenazesinin işlemleri sonrasında defnedileceği öğrenildi.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu