Genç sürücüden yediği cezaya ilginç tepki: “Bütün harçlıklarım gitti”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri öğrenci servislerini denetledi. Denetimler sırasında trafiği tehlikeye düşürmek ve yüksek sesle müzik dinlemekten ceza yiyen genç bir sürücü “Bütün harçlıklarım gitti” diyerek tepkisini gösterdi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri dün akşam saatlerinde öğrenci servis araçları üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Trafik polisleri öğrenci servislerinin fren testleri, dur levhaları, sürücü belgesi, araç muayenesi ve servisteki öğrencilerden sorumlu yardımcıları denetlendi. Denetimlerde 1 özel halk otobüsüne muayenesiz araç kullanmaktan bin 979 TL ceza yazdı. Polis ihbar hattına gelen şikâyet üzerine durdurulan otomobil sürücüsüne ise tehlikeli araç kullanmak ve yüksek sesle müzik dinlemekten 872 TL ceza yazıldı. Genç sürücü ceza yazılmasına gülerken “Bütün harçlıklarım gitti” diyerek tepki gösterdi.

Denetimler sırasında öğrenci servislerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.