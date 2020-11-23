banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İBB: 'İstanbul’un 80 günlük suyu kaldı' iddiası doğru değil
İBB: 'İstanbul’un 80 günlük suyu kaldı' iddiası doğru değil
Koronavirüse karşı sokakları yıkıyorlar
Koronavirüse karşı sokakları yıkıyorlar
Çin aşısına yoğun ilgi
Çin aşısına yoğun ilgi
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakim karşısında
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakim karşısında

Genç öğretmen korona virüse yenik düştü

Van’ın Tuşba ilçesinde görev yaparken doğum iznine ayrılan genç öğretmen, korona virüse yakalanarak hayatını kaybetti.

Asayiş 23.11.2020, 18:17
4
Genç öğretmen korona virüse yenik düştü
banner422

Van’ın Tuşba ilçesinde görev yaparken doğum iznine ayrılan genç öğretmen, korona virüse yakalanarak hayatını kaybetti.

Tuşba ilçesinin Yeni Köşk Mahallesi’nde görev yapan Ayşegül Ataş, Denizli’de doğum yaptıktan sonra korona virüse yakalandı. Hastalığa yenik düşen genç öğretmen, cuma günü vefat etti. Genç öğretmenin vefat haberi, görev yaptığı mahalle ve ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, ilçeye bağlı Yeni Köşk köyünde sözleşmeli öğretmen olan Ayşegül Ataş’ın ölüm haberini üzüntüyle aldıklarını ifade ederek, “İlçemize bağlı Yeni Köşk köyünde sözleşmeli öğretmenimiz Ayşegül Ataş 22 yaşında yakalandığı korona virüsten dolayı vefat etti. Öğretmenimiz Denizli’de izindeyken doğum sonrasında yakalandığı korona virüse yenik düştü. Vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Ben öğretmenimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Tüm öğretmen camiamızın başı sağ olsun” dedi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
açık