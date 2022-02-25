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Genç mimarı samuray kılıcıyla öldüren sanıktan kan donduran ‘şeytan’ savunması: "Kafamın içinde şeytan benimle konuşuyor. Olay günü bana, ‘dışarı çık, insan öldür’ dedi"

Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Şizofreni hastası olduğunu söyleyen sanık, “Kafamın içinde şeytan benimle konuşuyor. Olay günü bana, ‘dışarı çık, insan öldür’ dedi” diyerek cinayeti işlediğini öne sürdü. Samuray kılıcını hobi amaçlı internetten aldığını söyledi. Duruşmada gözyaşlarına boğulan Başak Cengiz’in annesi, “Hiç acımadan, tanımadığı birinin zalimce, sırf zevk için canını alan birine en ağır cezayı talep ediyorum. Başak Cengiz’i evladınız gibi görün. Bir anne olarak yalvarıyorum” dedi. Nişanlısı ise, "Sanık sadece Başak’ı değil hayallerimizi ve geleceğimizi de katletmiştir" diyerek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Asayiş 25.02.2022, 14:59
Genç mimarı samuray kılıcıyla öldüren sanıktan kan donduran ‘şeytan’ savunması: "Kafamın içinde şeytan benimle konuşuyor. Olay günü bana, ‘dışarı çık, insan öldür’ dedi"

Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Şizofreni hastası olduğunu söyleyen sanık, “Kafamın içinde şeytan benimle konuşuyor. Olay günü bana, ‘dışarı çık, insan öldür’ dedi” diyerek cinayeti işlediğini öne sürdü. Samuray kılıcını hobi amaçlı internetten aldığını söyledi. Duruşmada gözyaşlarına boğulan Başak Cengiz’in annesi, “Hiç acımadan, tanımadığı birinin zalimce, sırf zevk için canını alan birine en ağır cezayı talep ediyorum. Başak Cengiz’i evladınız gibi görün. Bir anne olarak yalvarıyorum” dedi. Nişanlısı ise, "Sanık sadece Başak’ı değil hayallerimizi ve geleceğimizi de katletmiştir" diyerek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Ataşehir’de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz’i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un(27), “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 4. Ağır Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden getirilirken, Başak Cengiz’in ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Boz’un cezai sorumluluğunun bulunduğuna ve akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geldiğini kaydetti. Kimlik tespiti yapılan tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, lise mezunu olduğunu ve herhangi bir işte çalışmadığını söyleyerek sabıka kaydının olmadığını belirtti.

“Şeytan, ‘dışarı çık, insan öldür’ dedi”

Duruşmada savunma yapan sanık Boz, şizofreni hastası olduğunu söyleyerek, “Kafamın içinde şeytan benimle konuşuyor. Olay günü bana, ‘dışarı çık, insan öldür’ dedi. Eğer bu suçu işlemezsem beni öldüreceğini söyledi. Ben intihar etmezsem veya insan öldürmezsem beni öldüreceğini söyledi. Daha önceden uyuşturucu kullandım, onun için hasta olduğumu düşünüyorum. Çok pişmanım, çok özür dilerim” dedi. Mahkeme başkanının şeytan olduğunu nasıl anladığını sormasının üzerine sanık, kendisine ‘ben şeytanım’ dediğini ve silüet belirdiğini söyledi.

“Samuray kılıcını hobi amaçlı aldım”

Sanık savunmasının devamında, “Olay günü akşam saatlerinde şeytan bana, ‘İnsanı öldür’ dedikten sonra endişelendim. Birini öldürme kararı aldım. Dışarda bulunan herhangi bir insanı seçtim. Cinsiyet ayrımı yapmadım” dedi. Samuray kılıcını internetten 1 sene önce aldığını anlatan Boz, hobi amaçlı aldığını söyledi. Mahkeme başkanının ikametinde başka kılıçların da olduğunu söylemesi üzerine sanık, “İstanbul’da bıçaklar kalitesiz satıldığı için internetten aldım” dedi.

Mahkeme başkanının, “Hastalığın dolayısıyla ailen tarafından gözetim altına alındın mı? diye sorması üzerine ise, “Böyle bir süreç yaşamadım. Ailemin haberi yok hasta olduğumdan. Şeytan bana ‘hastalıklarını sakla’ dedi. 4 ay önce hastalığım başladı” dedi. Mahkeme başkanının, sanığın daha önceki ifadesinde, “Kolay olduğu için kadını öldürmeyi tercih ettim” dediğini söyledi. Sanık, “Hatırlamıyorum” dedi. Sanık avukatı, “Öncelikle çok üzgünüz. Maktulün ailesine sabır diliyoruz. Sanığın akıl hastası olduğu ortadadır. Gözetim altına alınmasını talep ederiz. Ne gardiyanların ne sanığın can güvenliğini tehlikeye atmaya gerek yok diye düşünüyoruz” diyerek maktulün ailesine başsağlığı diledi.

“’Yaklaşma sana da saplarım’ dedi”

Müşteki olarak dinlenen ve olaya tanık olan Kaan Ağca, olay günü spor salonuna gitmek için evden çıktığını anlatarak, “Sokağın başına geldiğimde bir kadın sesi duydum. İmdat çığlığı olduğunu anladım. Koşarak sese doğru gittim ve ‘yapma’ diye bağırmaya başladım. Oraya gittiğimde sanık, Başak’a samuray kılıcı saplıyordu. Sanık bana, ‘yaklaşma sana da saplarım’ dedi. İnsanların geldiğini fark eden sanık koşarak sitenin içine kaçtı. Olay sırasında sanık saldırgan bir tavırdaydı. Şikayetçiyim” dedi.

“Anne olarak yalvarıyorum size, Başak’ı evladınız gibi görün”

Duruşmada gözyaşlarını boğulan Başak Cengiz’in annesi Beyhan Cengiz, “Hiç acımadan tanımadığı birinin zalimce, sırf zevk için canını alan birine en ağır cezayı talep ediyorum. Burada acımıza rağmen size olan saygımızdan dolayı sessizce durmaya çalışıyoruz. Başak Cengiz’i evladınız gibi görün. Türkiye’de kadınlar için kanayan bir yara var. Siz adaletin bel kemiğisiniz, adalet sizin elinizde. Suçsuz insanı suçluya yedirmeyin. Kanını yerde koymayın, bir anne olarak yalvarıyorum size” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma salonunda bulunan izleyiciler gözyaşlarına boğulurken, Başak Cengiz’in babası Avni Cengiz de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

“Başak Cengiz bir melekti”

Başak Cengiz’in abisi Fatih Cengiz, “Sanık, ilkokul seviyesinde çocuk gibi ezberletilmiş şekilde savunma yapıyor. Ben adalete inanıyorum. Başak Cengiz’in ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatmaya söz yetmez. Başak Cengiz bir melekti” dedi. Ablası Zennure Türk ise, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, “Başak’ımız geri gelmeyecek ama adalet yerini bulacak. Başka kadın cinayetlerinin önüne geçme adına bu davanın önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Geleceğimizi ve hayallerimizi de katletti”

Başak Cengiz’in nişanlısı Mahir Mızrak da, “Sanık sadece Başak’ı değil hayallerimizi ve geleceğimizi de katletmiştir. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Başak Cengiz’in iş arkadaşı duruşmada tanık olarak dinlendi. Annesi tanığa kızını 2 aydır tanıdığını, kızının nasıl bir insan olduğunu sordu. Tanık ise ağlayarak, “Çok iyi kalpli bir kızdı. Nişanlı olduğunu ve çok sevdiğini söylerdi. Nur yüzlüydü. Çok severdik, çok başarılı bir insandı” dedi.

Anne gözyaşlarına boğuldu

Duruşma salonunda olay anına ait görüntüler izletildi. Bu sırada gözyaşlarına boğulan anne duruşma salonundan çıkarıldı. Daha sonra yeniden duruşma salonuna dönen anne Beyhan Cengiz, “Türkiye’de vicdanlı insanların sayısının çok olduğunu biliyorum. Vicdanlara sesleniyorum. Benim yavrum suçsuzken ceza verdi, canını aldı. Madem hasta, tedavi olmasını istiyorsunuz, bu sanık sandalyesine kimi oturtacaklar? Ben rabbime 3 aydır evlat acısını kimseye vermesin diye dua ediyorum. İlk gün bile o acıyla, ‘Türk adaletine güveniyorum’ dedim” şeklinde konuştu. Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, sanık Can Göktuğ Boz’un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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