Genç kızları iş vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı

Konya’da kurduğu internet sitesi üzerinden kendisini personel alımı yapan firmanın halkla ilişkiler müdürü olarak tanıtıp özellikle genç kızları hastanelere personel alımı yaptığını söyleyerek dolandıran şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya’da 10 genç kızın Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerine iş ararken dolandırıldıkları yönünde şikayette bulunması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, Y.A. (22) isimli şahsın “işin olsun” isimli internet sitesi üzerinden kendisini Konya Şehir Hastanesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine eleman alımı yapan firmanın halkla ilişkiler müdürü olarak tanıttığını belirledi. Polis, şüphelinin özellikle başvuru yapan genç kızlardan evraklarını isteyip banka hesabına 120 TL yatırmalarını istediğini de tespit etti. Daha önce de aynı yöntemle birçok kişiyi dolandırdığı anlaşılan şüpheli Y.A., polis tarafından yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından mağdur olan kişilerin polis merkezlerine giderek şikayette bulunmaya devam ettiği öğrenildi.