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Genç kızlar cadde ortasında saç saça, baş başa kavga etti

Düzce’nin en işlek caddelerinden birisi olan Gaziantep Caddesi’nde 3 genç kız saç saça baş başa kavga etti. O anlar bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Asayiş 27.05.2021, 16:26
Genç kızlar cadde ortasında saç saça, baş başa kavga etti

Düzce’nin en işlek caddelerinden birisi olan Gaziantep Caddesi’nde 3 genç kız saç saça baş başa kavga etti. O anlar bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay Düzce’nin Şerefiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gaziantep Caddesi’nde karşılaşan genç kızlar bir anda kavga etmeye başladı. Saç saça baş başa kavga eden genç kızların ayrılması için bölgede bulunan esnaf müdahalede bulundu. Uzun süre ayrılmakta güçlük çeken genç kızların kavgasında esnaf, kızları dükkanlara sokarak ayırdı. Kavga sonlanırken bu esnada bir vatandaş tarafından kavga anbean kayıt altına alındı.
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