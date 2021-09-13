banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!

Genç kızın otelde ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz

İstanbul Maltepe’de bir otelde 24 yaşındaki Sedanur Şen’in ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması istendi.

Asayiş 13.09.2021, 15:40
Genç kızın otelde ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz

İstanbul Maltepe’de bir otelde 24 yaşındaki Sedanur Şen’in ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması istendi.


Maltepe’de 9 Eylül 2021 tarihinde, bir otelde 24 yaşındaki Sedanur Şen ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında otel odasında bulunan şüpheli Serdar Y. gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanması istenen şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Tutuklamaya yönelik yakalama talebi


Savcılık, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yönelik kararına itiraz etti. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması istendi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0