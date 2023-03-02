Genç kızın öldüğü trafik kazasında sürücüye istenen ceza belli oldu

İzmir’de bir evin bahçe kapısına çarparak takla atan ve Selin Kabakçı’nın (19) yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı kamyonetin tutuksuz yargılanan sürücüsü Eren B. (22) hakkında esas hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, Eren B.’nin ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ ve ‘Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

İzmir’in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Ardıç mevkisinde 15 Ağustos 2021’de meydana gelen kazada, Eren B.’nin kullandığı 35 HA 7705 plakalı çift kabinli kamyonet, kontrolden çıkarak bir evin bahçe kapısına çarparak takla attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetteki Selin Kabakçı’nın yaşamını yitirdiğini, Ahmet A. (21), Nimet Gamze A. (26), Zeynep Ö. (18), Duygu Y. (21), Gökçe M. (22), Berk A. (25), Berk Ö. (18), Batuhan E. (22), Simay E. (21), Bensu U. (19), Mert G. (21) ile sürücü Eren B.’nin de yaralandığını belirledi. Yaralılar, çevre hastanelerde tedaviye alınırken, hayatını kaybeden Kabakçı’nın cenazesi ise toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen ve 0.67 promil alkollü çıkan sürücü Eren B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Eren B., tahliye edildi. Soruşturmanın ardından kaza sırasında alkollü olan ve 5 kişilik kamyonete 13 kişiyi bindiren Eren B. hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ ve ‘Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçlarından dava açıldı.

Tutuksuz sanığın yargılanmasına bugün İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Eren B., taraf avukatları ve mağdurlardan bazıları katıldı. Mahkeme başkanı geçtiğimiz celse sanık için Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinden istenen raporun mahkemeye ulaştığını ve dosyaya eklendiklerini belirtti. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden gelen raporda Eren B. idaresindeki kamyonet ile seyir halindeyken yola gereken düzeyde dikkatini vermediği, sağa dönüş manevrası yapacağı olay yeri kavşağa yaklaştığında aracının teknik özellikleri ve mevcut yükünü dikkate alarak hızını uygun düzeye düşürüp seyrini yol içinde kalacak şekilde sürdürmeye yeterli özeni göstermediği belirtildi. Eren B.’nin kavşağa süratli girdikten sonra sevk idare hatasıyla kontrolünü kaybettiği, kamyonetinin kasa kısmında tehlike arz edecek şekilde yolcu da taşıdığı olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile asli derecede kusurlu olduğuna vurgu yapıldı.

Raporda Selin Kabakçı ve diğer mağdurların kamyonetin kasa kısmında kendi can güvenlikleri açısından tehlike arz edecek şekilde yolculuk yapmış bulunmakla her biri kendi ölüm ve yaralanması üzerinde dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile alt düzeyde tali derecede kusurlu olduklarının tespit edildiği belirtildi. Sanığın kaza saatinde 0,68 promil alkollü çıktığı da raporda yer aldı.

Duruşmada iddia makamı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, tutuksuz sanık Eren B. hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ ve ‘Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçlarından ceza istedi. Sanık avukatı, esas hakkında mütalaaya savunma için süre talebinde bulundu. Avukatın savunma için süre talebini kabul eden heyet, duruşmayı erteledi.