Genç kızın misafirliğe gittiği evde tartışma çıkınca kendini aşağı attığı iddiası

Diyarbakır’da bir apartmanın 7’nci katındaki daireye misafir olarak giden 16 yaşındaki genç kızın, burada tartışan kişilerin silah çekmesi üzerine korkup kendisini pencereden boşluğa bıraktığı iddia edildi. Kızın elektrik teline çarpıp zemine düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre F.K., sitedeki bir apartmanın 7’nci katında oturan T.Y.’yi ziyarette gitti. Evde uyuşturucu nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce, gruptaki bir kişinin üzerindeki silahı çekti. Silahı gören F.K.’ın korkup pencereden kendini boşluğa bıraktığı iddia edildi.

Beton zemine çakılan genç kız ağır yaralı

Yaşanan olay üzerine, F.K.’nın düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık görevlileri, genç kıza olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan F.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polisin, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma da sürerken, F.K.’nın elektrik teline çarpıp zemine düşme anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.