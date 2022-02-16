Genç kızı vuran şüpheli tutuklandı

Adana’da parasını çaldığını öne sürdüğü genç kızı vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 8 Şubat günü 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Elif Meltem M. (23) iddiaya göre, arkadaşları Batuhan K. (24) ile Harun K. (32) ile buluşup, uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra Batuhan K., bin lirasını çaldığını öne sürdüğü Elif Meltem M. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan K., belinden çıkarttığı tabancayla genç kıza ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Elif Meltem M.’nin kasığına isabet etti. Şüpheliler ise olay yerinden motosikletle kaçarak izlerini kaybettirdi.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı genç kız, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüpheliler Batuhan K. ile arkadaşı Harun K., saklandıkları evlere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Polis merkezine götürülen şüphelilerden Batuhan K., Elif Meltem M.’nin bin lirasını çaldığını ve bu nedenle tartıştıklarını öne sürerek, çıkan kavgada da silahı ateşlediğini belirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Batuhan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Harun K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hastanede tedavisi süren Elif Meltem M.’nin, 21 Temmuz 2020’de Adana Adliyesi’ndeki 3’ü çocuk 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı ortaya çıktı. Elif Meltem M.’nin, yaşanan kavgada babası Adem G.’nin kullandığı tabancayı olay yerinden alıp kaçtığı ve gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca Elif Meltem M.’nin ağabeyi Selçuk Yiğit M.’nin de 3 Ekim 2021’de kuruyemiş dükkanında Eren Teyyare’yi (30) öldürdüğü ve yakalanıp tutuklandığı belirtildi.