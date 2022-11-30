Genç kıza cinsel taciz dehşeti: Ellerini bağlayıp taciz etmeye çalışmış

Sakarya’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste 21 yaşındaki kıza cinsel taciz teşebbüsünde bulunan ve darp eden şüpheli tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden yeni çıkan şahsın, ellerini bağladığı genç kıza nitelikli cinsel saldırı eylemine teşebbüste bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Sakarya’da Pazartesi gecesi 00.30 sıralarında yaşanan olayda, üniversite okuduğu İstanbul’dan geldikten sonra aile evine gitmek isteyen 21 yaşındaki M.K. isimli genç kız, Adapazarı Gar Meydanı’ndan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere bindi. Genç kızın tek yolcu olarak bulunduğu minibüste sürücü S.S.Y., aracı Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkiinde durdurarak kapıları kilitledi. Genç kızı plastik kelepçeyle minibüsün demirlerine bağlayan saldırgan, genç kızın direnmesi üzerine darp etti. Minibüsten kurtulan genç kızın ailesine duruma anlatması sonrasında polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Harekete geçen polis ekipleri olaydan yaklaşık 20 saat sonra Adapazarı ilçesi Orta Garaj mevkiinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilen şüpheli gerçekleştirdiği suçu da itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli; nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs, cebir, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.