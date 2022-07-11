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Genç kız köpeğin saldırısına uğradı

Bursa’nın İznik ilçesinde ailesiyle birlikte gezen genç kız, parktaki bir köpeğin saldırısına uğradı. Ayak bileğinden yaralanan kıza 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilirken, köpeğin aşılarının tam olduğu öğrenildi.

Asayiş 11.07.2022, 17:06
Genç kız köpeğin saldırısına uğradı

Bursa’nın İznik ilçesinde ailesiyle birlikte gezen genç kız, parktaki bir köpeğin saldırısına uğradı. Ayak bileğinden yaralanan kıza 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilirken, köpeğin aşılarının tam olduğu öğrenildi.

Olay, Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte sahilde gezen 14 yaşındaki Nisa K. 14, köpeğin saldırısına uğradı. Gemlik ilçesinden gelip sahilde piknik yapan Cem’e ait köpek, bağlı bulunduğu halde genç kızın ayak bileğinden ısırdı. İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Nisa, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Köpeğin aşılarının tam olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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