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Genç kız, ablasının kayınbiraderini bıçakladı

GENÇ KIZ, ABLASININ KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLADI

Asayiş 28.09.2020, 14:27
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Genç kız, ablasının kayınbiraderini bıçakladı

Esenyurt’ta, aile içinde yaşanan kavgada genç kız, ablasının kayınbiraderini bıçakladı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu genç kız yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akevler Mahallesi 1015. Sokak’taki bir apartmanda ailesiyle ikamet eden M.S. (17) binanın girişinde karşılaştığı ablasının kayınbiraderi Murat K. ile tartışmaya başladı. Aralarında uzun süredir husumet bulunan ikili daha sonra kapının önünde kavga etmeye başladı. İddiaya göre sonrasında eve girip bıçak alan M.S., Murat K.’yi kalçasından bıçakladı. M.S, olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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