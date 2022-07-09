Genç kasap dananın darbesiyle yere yığıldı

Ankara’da kurban kesim alanında dananın darbesiyle yere yığıldığı iddia edilen genç kasap, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre, Yenimahalle ilçesinde bulunan Yakacık kurban kesim alanında Ali Ünal isimli kasap, kesmek istediği dananın darbesiyle yere yığıldı. Baygınlık geçiren genç kasaba kesim alanında hazır bulunan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla en yakın hastaneye sevk edilen kasabın durumunun iyi olduğu öğrenildi.