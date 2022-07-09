banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Evlerinde sucuk yapacak vatandaşlara uyarı
Evlerinde sucuk yapacak vatandaşlara uyarı
Acun Ilıcalı: “Doğukan Sinik transferinde sona geldik”
Acun Ilıcalı: “Doğukan Sinik transferinde sona geldik”
Babaanne acısıyla Bursa’da konser verdi
Babaanne acısıyla Bursa’da konser verdi
Galatasaray, Sergio Oliveira’yı KAP’a bildirdi
Galatasaray, Sergio Oliveira’yı KAP’a bildirdi

Genç kasap dananın darbesiyle yere yığıldı

Ankara’da kurban kesim alanında dananın darbesiyle yere yığıldığı iddia edilen genç kasap, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 09.07.2022, 14:20
Genç kasap dananın darbesiyle yere yığıldı

Ankara’da kurban kesim alanında dananın darbesiyle yere yığıldığı iddia edilen genç kasap, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre, Yenimahalle ilçesinde bulunan Yakacık kurban kesim alanında Ali Ünal isimli kasap, kesmek istediği dananın darbesiyle yere yığıldı. Baygınlık geçiren genç kasaba kesim alanında hazır bulunan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla en yakın hastaneye sevk edilen kasabın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu