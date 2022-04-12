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Genç kadının kucağındaki çocukla yediği öldüresiye dayak kamerada
Pendik’te sokak ortasında toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken olay çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Asayiş 12.04.2022, 09:40
Pendik’te sokak ortasında toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken olay çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerinde toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu da bulunan genç kadını sokak ortasında darbetti. Yere düşen genç kadın, sokak ortasında tekme ve yumrukla darbedildi. Genç kadının darbedildiğini gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek sokağa çıktı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.