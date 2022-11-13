Genç kadının katil zanlısı eşi çıktı

Bursa’da evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan kadının kocası, cinayet zanlısı olarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazlı Meral’e (36) ulaşamayan yakınları, telaşla bulunduğu eve geldi. İçeri giren yakınları, Meral’i yatak odasında bıçaklanmış halde buldu. Hareketsiz halde duran Meral, 112 Acil Servis ekipleri tarafın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, Nazlı Meral’in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eşi N.M.’nin (35) peşine düştü. Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen N.M., tedavisi sonrası gözaltına alındı. 5 yıldır evli olan Nazlı Meral ile N.M.’nin çocukları olmadığı, N.M.’nin babasının işlettiği bakkalda çalıştığı ve ruh halinin iyi olmadığı iddia edildi.

Gözaltına alınan N.M., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.