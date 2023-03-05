- Genç kadın silahla ağır yaralandı

Zonguldak’ta genç kadın evinde silahla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saat 10.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi 69. Sokak üzerinde yaşandı. İddialara göre evde yalnız olduğu öğrenilen Gülcan S.’nin evinden silah sesleri geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını silahla vurulmuş halde ağır yaralı halde buldu.

Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 30 yaşındaki Gülcan S.’nin hayati tehlikesi devam ediyor. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Genç kadının aile içi problemlerinin olduğu ve intihara teşebbüs etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

(OA