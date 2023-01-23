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Genç kadın para kutusundan hırsızlıktan gözaltına alındı
İstanbul’dan geldiği Samsun’da girdiği evdeki para kutusundan para çaldığı iddia edilen 30 yaşındaki kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Asayiş 23.01.2023, 17:55
İstanbul’dan geldiği Samsun’da girdiği evdeki para kutusundan para çaldığı iddia edilen 30 yaşındaki kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö.’ye (50) ait eve giren zanlı, odada bulunan para kutusundan bin 250 lira çaldı. F.Ö. polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, hırsızlık olayını İstanbul’dan Samsun’a geldiği öğrenilen Ç.E.’nin (30) gerçekleştiğini tespit etti. Gözaltına alınan 1 çocuk annesi Ç.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ç.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.