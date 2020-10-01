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Genç kadın kocasını bıçakladı

2 ÇOCUK ANNESİ Z.T.(24) KOCASINI BIÇAKLAYINCA POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 01.10.2020, 13:04
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Genç kadın kocasını bıçakladı

Samsun’da genç bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı.

Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Z.T. (24) evlerinde tartışma sırasında kocası K.T.’yi kalbinin alt kısmından bıçakla yaraladı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan K.T., tedavi altına alındı. Z.T. adlı kadın polis tarafından gözaltına alındı. Kadının kocası boğazını sıkınca kendisini korumak için istemeyerek yaraladığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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