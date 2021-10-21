Genç garson hayaline kavuşur kavuşmaz hırsızların hedefi oldu, mahallenin köpeğinin sergilediği tavır ise herkesi şaşırttı

Antalya’da biriktirdiği paranın üzerine kredi çekip çocukluk hayali motosikleti satın alan otel çalışanı genç garson, birkaç saat sonrası motosikletini hırsızlara kaptırdı. Hayallerinin yıkıldığını belirten genç, “Sezon boyunca kazandığım parayı biriktirdim, yetmediği için kredi çektim. İnşallah çalanlar bulunur ve cezalarını çekerler” dedi. Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında, 2 şüphelinin çaldıkları bisikletle gelip motosikleti çalması ve bir sokak köpeğinin de adeta koruma gibi onlara eşlik ettiği görüldü.

Olay, Side Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bulunan bir otelin personel lojmanı önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde birisi yaya, diğeri bisikletli 2 şüpheli, otel lojmanı önüne gelip, 07 AZJ 675 plakalı motosikleti alıp gitti. Otelde garson olarak çalışan Sencer Acur isimli genç, motosikletini göremeyince Side Jandarma Karakoluna giderek şikayetçi oldu. Yapılan incelemede ise şüphelilerin kullandığı bisikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Bisiklet sahibi A.M. de şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

“Sezon boyunca çalıştığım parayı biriktirdim”

Motosikleti hırsızlık olayından birkaç saat önce aldığını belirten Sencer Acur, mesaiye gitmeden önce dinlenmek için lojmana geldiği söyledi. Küçüklüğünden bu yana kurduğu motosiklet hayalinin bir anda yıkıldığını belirten Acur, “Çocukluk hayalim olan motosiklete kavuşmak için sezon başından beri kazandığım parayı biriktirdim. Antalya’da internet üzerinden bir arkadaşta Honda marka CBR 125 R Model satılık motosiklet olduğunu öğrenince hemen irtibata geçtim. 18 bin TL’ye anlaştık. Biriktirdiğim para yetmediği için üzerini de bankadan kredi çektim. Motosikleti alıp geldiğim gece otel lojmanının önünden çaldırdım. Gerekli yerlere şikayette bulunduk. İnşallah motosikletim ve çalanlar bulunur ve cezalarını çekerler” dedi.

Mahallenin köpeğinden hırsızlara koruma eskortluğu

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin bisikletle lojman önüne gelip motosikleti çalmaları ve ardından uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde en dikkat çeken detay ise mahallenin köpeğinin şüphelilere karşı sergilediği tavır oldu. Şüphelilerin yanından bir an olsun ayrılmayan köpeğin, hırsızlık eylemi boyunca koruma gibi eşlik ettiği görüldü. 2 şüpheli ve köpeğin, eylemin tamamlanmasının ardından bölgeden uzaklaşması da görüntülere yansıdı.