Genç çift ve 4 yaşındaki çocuklarının vahşice katledilmesi olayında 3 gözaltı...

İlkay Tokkal ile ikinci evliliğini yapan Emel Tokkal’ın İzmir’de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, dün telefonla annesine ulaşamayınca polisten yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri telefon dükkanları bulunan İlkay-Emel Tokkal çiftinin, yeni taşındıkları Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'nci katındaki evine gitti. Kapının kapalı olması üzerine polis ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdi.

Evde, İlkay Tokkal (42) ve Emel Tokkal (41) ile çocukları Ali Doruk bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İlkay Tokkal'ın 7, Emel Tokkal ve Doruk'un 3'er kez bıçaklandığı saptandı.

KAPIDA ZORLAMA OLMAMASI TANIDIK ŞÜPHESİNİ DOĞURDU

Cinayetin ardından hemen araştırma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Polis ekiplerince evde yapılan incelemede İlkay Tokkal'ın eşi ve çocuğuyla birlikte önceki akşam cep telefonu dükkanını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık biri olma ihtimali üzerinde duruldu.

Polis, apartmanın giriş katında iş yerleri bulunan çiftin komşuların ifadesine de başvurdu. Komşulardan biri Tokkal çiftinin 1 hafta önce taşındıklarını, olay gecesi duydukları sesleri, eşya yerleştirme zannederek, önemsemediklerini anlattı.

Komşular polise, “O gün çekyat sesleri duyduk. Bir hafta oldular bu eve taşınalı. Biz ‘yerleşiyorlar' diye düşündük. Çok ses geldi, eşyaların sesleri. Sonrasında kapı sertçe çarpıldı ve biri koşar adımlarla aşağı indi. Böyle bir şey olabileceği aklımıza gelmedi” dediler.

ÇİLİNGİR O ANLARI ANLATTI

Öte yandan kapıyı polis eşliğinde açan çilingir Ahmet Boz, yaşadıklarını anlattı.

Evin bir çok yerinde kan izleri olduğunu ifade eden Boz, “Emel ablaya ilk eşinden olan kızı ulaşamamış. 155'i aradık. Polisler geldi. Gazdan zehirlenmişler veya tatile gitmişlerdir diye düşündük. Kapıyı biraz yoklayınca İlkay abinin yerde cesedi vardı. Cesedi kapının arkasına düşmüş. İlkay abinin cesedini ilk gördüm, kapıyı hemen örttüm. Çünkü yakınları içeri girmeye kalktı” dedi.

Evin içi çok kötü haldeydi. Bu insanlık dışı bir durum. Hele ki çocuğa yapılan zulüm çok kötü. Doruk bizim dükkânın önünde bisiklete biner gezinirdi. Ben sabahlara kadar uyuyamadım. Bir anda çocuğu o halde gördüm. Anlatamam, anlatılacak gibi değil. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin" diye anlattı.

'ALLAH KİMSEYE NE GÖSTERSİN NE YAŞATSIN'

Evin kapısında zorlama izine rastlanmadığını söyleyen Boz, “Kapıda herhangi bir zorlama yoktu. İlkay abi kapının girişindeydi. Doruk ve Emel abla salondaydı. İkisi de yerdeydi. Allah kimseye ne göstersin ne de böyle bir şey yaşatsın. İlkay abinin bildiğim kadarıyla maddi sıkıntıları vardı. Etraftan söylenenlerden duyduğum, ilk eşinden olan oğluyla ilgili sıkıntıları vardı. Çok iyiydi, çok sevecen biriydi, herkesin yardımına koşardı. İçeride arbede yaşanmış. Kapı bile kırıktı içerideki odanın. Allah kimseye vermesin. Bir çocuğa bunu yapan bence bir insan değil. Maddi olarak büyük bir sıkıntı yaşadığını biliyorum. İlkay abi Eskişehir'e yerleşeli 5 6 sene olmuştur” diye konuştu.

"BU İNSANLIK DIŞI BİR DURUM"

Yaşanan olayın dehşet verici olduğunu belirten çilingir Ahmet Boz, "Burada bizle büyüyen bir çocuktu. O çocuğa yapan başkasına neler yapardı. O eve geçen hafta taşındılar.

Karı, koca ve çocuk dükkana gelir, öyle eve giderlerdi. İlkay abi hep gülerdi. Maddi olarak herkes krizde. Sıkıntı yaşadığını biliyordum. Önceki eşinden olan oğlu ile sıkıntı yaşıyordu.

İlkay abi daha önce İzmir'de yaşıyordu. 6 yıl önce buraya taşınmış. Zaten bir gün önce de biz saat 11.00 sıralarında selamlaşmıştık. Akşam da 07.30 gibi dükkânı kapatıp eve gitmiş zaten. Eve yemek sipariş etmişler, evin girişinde yemekler vardı.

Evin içi çok kötü haldeydi. Bu insanlık dışı bir durum. Hele ki çocuğa yapılan zulüm çok kötü. Doruk bizim dükkânın önünde bisiklete biner gezinirdi. Ben sabahlara kadar uyuyamadım. Bir anda çocuğu o halde gördüm. Anlatamam, anlatılacak gibi değil. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin" diye anlattı.

İKİSİNİN DE İKİNCİ EVLİLİĞİ

Yapılan araştırmalar sonunda İlkay Tokkal ile Emel Tokkal’ın ekinci evliliklerini yaptığı belirlendi. Bu bilgiden yola çıkan polis ekipleri, şüpheli olarak tespit ettikleri İlkay Tokkay’ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile Mehmet Şerif B. ve Ersin D.’yi sabaha karşı saklandıkları adreste yakalayarak, gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'de anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış bir şekilde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, öldürülenlerden anne Emel Tokkal'a, ilk evliliğinden olan kızı ulaşamayınca durumu Eskişehir'de bulunan arkadaşlarına haber verdi. Bunun üzerine eve gelen arkadaşları olaydan şüphelenerek çilingir çağırarak yardım istedi. Hamamyolu Caddesi'nde bulunan bir binanın 6. katındaki eve gelen çilingir, evi polis olmadan açmayacağını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte kapı açıldı.

CESEDİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Kapı girişinde telefoncu dükkânı olduğu öğrenilen baba İlkay Tokkal'ın (42) cesedi kanlar içinde bulundu. İçeri giren ekipler anne Emel Tokkal (41) ve 4 yaşındaki çocukları A.D.T.'nin cesedini ise oturma odasında buldu. Yapılan ilk belirlemelere göre üç kişinin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Üst düzey polis yöneticileri kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

EN SON DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE SİPARİŞ VERMİŞLER

Öte yandan ailenin apartmana yakın zamanda taşındığı öğrenildi. Çevre komşuları, dün öğle saatlerinde ailenin, verdiği siparişi kapıyı açarak aldığı belirtildi.

YAKINLARI BAYGINLIK VE FENALIK GEÇİRDİ

Haberi duyan aile yakınları olay yerine geldi. Burada acı haberi duyan bazı yakınları baygınlık ve fenalık geçirdi. Olay yerine şerit çekilmesinin ardından vatandaşlar meraklı gözlerle polis ekiplerini izleyerek yaşanan olayı merakla takip etti. Çok sayıda vatandaşın ise polis ekiplerinin 'Dağılın' uyarılarına aldırış etmeden cep telefonları ile görüntü ve fotoğraf almaya çalışması ise dikkat çekti.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın intihar ya da cinayet olup olmadığı yapılacak incelemeler sonrasında belli olacak. Polis ekiplerinin apartman girişinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini ise incelemeye aldığı öğrenildi. Olayla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASINDA BELLİ OLACAK

Öte yandan, Eskişehir'de evlerinde öldürülmüş halde bulunan İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk'un incelemesi tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren detaylı araştırmanın ardından anne, baba ve çocuğun cansız bedeni otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.