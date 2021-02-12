Genç bilgisayarcı 2 gün önce aldığı aracını hurda halinde görünce neye uğradığını şaşırdı

Antalya’da kimliği belirsiz bir kişi, demir çubukla saldırdığı park halindeki bir hafif ticari aracın camlarını tuzla buz etti, lastiklere de çivili tuzak kurdu. Sabah uyandığında 2 gün önce aldığı aracının halini görünce neye uğradığını şaşıran genç ise polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, dün sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’nde meydana geldi. Bilgisayar ve güvenlik kamera malzemeleri satan 23 yaşındaki Emre Akdağ, işyeri için kullanmak üzere 9 Şubat günü Isparta’dan hafif ticari araç satın aldı. 10 Şubat’ta Antalya’ya getirdiği aracını evinin önündeki sokağa park eden Akdağ, bir gün sonrası sabah uyandığında ise aracının sol tarafı ile arkasındaki tüm camlarının indirildiğini, bir lastiğinin bıçakla kesildiğini ve arka lastiğe de çivi ile tuzak koyulduğunu gördü. Neye uğradığını şaşıran genç, çevredeki işyerlerinden güvenlik kameralarını incelediğinde bir kişinin aracına saldırdığını görünce, soluğu karakolda aldı.

“Normal bilinçte bir insanın bunu yapacağını düşünmüyorum”

Saldırgan kişiyi tanımadığını söyleyen Emre Akdağ, “Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadım. Normal bilinçte bir insanın bunu yapacağını düşünmüyorum. Aracın camlarını kırmış, lastiğini patlatmış. Arka lastiğin oraya da hareket edince batması için çivi koymuş. Kişiyi tanımıyorum ve hiç görmedim. 3 - 3,5 bin lira civarında zararım var. Polise şikayetçi oldum” dedi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, olay işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta gezinen kimliği belirsiz bir kişinin araca yanaşıp demir çubukla saldırdığı anlar yer aldı.