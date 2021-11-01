Genç basketçi sahada yere yığıldı

Bursa FastLine Gençlik Kulübü sporcusu Canberk Coşkun, lig maçı mücadelesinde saha içinde bir ânda yere yığıldı. Salonda bulunanları korkutan olayda, genç sporcu maçı tamamlayamayarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa Gençler Basketbol Ligi’nde mücadele eden Mustafakemalpaşaspor Belediye Büyük Erkek Basketbol Takımı, Bursa FastLine Gençlik Kulübü ile parke mücadelesinde karşılaştı.

Mustafakemalpaşa Kapalı Spor Salonu’nda oynanan sezonun ilk maçında talihsiz bir olay yaşandı. Karşılaşmanın bitimine iki dakika kala FastLine Gençlik Spor Kulübü oyuncusu Canberk Coşkun, ribaunt mücadelesi sırasında yere düştü. Boynunu oynatamayan, ellerinde ve kollarında uyuşma olan sporcuya, ambulans ile salona gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç sporcunun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Maç, FastLine Gençlik Kulübü’nün 51-86’lık galibiyetiyle noktalandı.