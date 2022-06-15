Genç avukatın trafik kazası davasına yetişmek isterken kaza yaptığı ortaya çıktı

Gümüşhane Barosu’nun “Gülen yüzü” olarak nitelendirilen ve dün geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden genç Avukat Hüsna Turhan’ın trafik kazası duruşmasına yetişmek için yola çıktığı öğrenildi.

Şiran ilçesinde katıldığı davadan Kelkit ilçesine dönerken Kılıçtaşı köyü yakınlarında otomobiliyle trafik kazası yapan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç Avukat Hüsna Turhan, bugün öğle namazına müteakip Kelkit ilçesinde bulunan Küçük Camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

Mesleğe 4 yıl önce başlayan ve Kelkit ilçesinde yaşayan genç avukat Hüsna Turhan’ın Şiran ilçesindeki Asliye Hukuk Mahkemesinde bir boşanma davasına katıldıktan sonra Kelkit ilçesindeki Asliye Ceza Mahkemesindeki ölümlü trafik kazası davasına katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

Sanık müdafiliğini yapacağı duruşmaya yetişmek için yola çıkan ve geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Turhan’ın cenazesine davasını savunduğu trafik kazasında akrabasını kaybeden tarafın da katıldığı öğrenildi.

Dün Şiran ilçesindeki duruşmaya katıldıktan sonra memleketi Kelkit ilçesinde dönmek için 29 AAJ 026 plakalı otomobiliyle yola çıkan Avukat Hüsna Turhan, Kelkit-Şiran arasındaki Çilhoroz dağının eteğinde bulunan Kılıçtaşı köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmış, savrulup taklalar atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana düşen araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralı olarak aracından çıkarılmış ve Trabzon Kaşüstü Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti.