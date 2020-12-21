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Genç avukatın düştüğü anlar güvenlik kamerasında
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 8. kattan düşerek yaşamını yitiren avukatın düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.
Asayiş 21.12.2020, 17:36
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 8. kattan düşerek yaşamını yitiren avukatın düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda 25 yaşındaki Avukat Hayriye Sena B., iddiaya göre 8. katta bulunan ikametinin penceresinden aşağı atlamıştı.
Düşme anı güvenlik kamerasındaÖte yandan, avukat Hayriye Sena B.’nin düştüğü anlara ait görüntü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Hayriye Sena B.’nin sert bir şekilde beton zemine düştüğü, durumu gören vatandaşların sağlık ekiplerine haber verdiği görüldü. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hayriye Sena B.’yi ambulans götürdüğü anlarda güvenlik kamera görüntüsüne yansıdı.
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