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Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü

Tuzla’da bir şahıs ayrıldığı avukat olan eski nişanlısını restoran içerisinde tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı saldırı gerçekleştirdiği restoranda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Asayiş 11.01.2022, 08:02
Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü

Tuzla’da bir şahıs ayrıldığı avukat olan eski nişanlısını restoran içerisinde tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı saldırı gerçekleştirdiği restoranda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi Sahilyolu Caddesi’nde bulunan bir restoranda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü. Birkaç gündür iş nedeniyle şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız evine geldiği sırada eski nişanlısının evde olduğunu fark etti. Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından kendi evinde darp edildikten sonra silah zoruyla Tuzla’da bulunan restorana getirildi. İkili burada bir süre konuştuktan sonra Dilara Yıldız restoranda bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören katil Oktay Dönmez belinde bulunan tabancayı çıkararak Avukat Dilara Yıldız’a 5 el ateş etti. Avukat Dilara Yıldız başına, boynuna ve göğüsüne isabet eden kurşunlar ile olay yerinde hayatını kaybetti. Katil Oktay Dönmez olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Yıldız’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

10 gün boyunca evde Dilara Yıldız’ı bekledi

Katil Oktay Dönmez, duruşmaları nedeniyle bir süredir şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız’ın Tuzla’da bulunan evinde 10 gün boyunca gelmesini bekledi. İddiaya göre, katil Oktay Dönmez, Avukat Dilara Yıldız eve geldiğinde silah zoruyla Yıldız’ı alıkoyarak darp etti. Dönmez, daha önceden hazırladığı senetleri Yıldız’ın imzalamasını ve Yıldız’a ait olan otomobili kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptığı öğrenildi.

Cinayet polis merkezinin yanında bulunan restoranda işlendi

Katil Dönmez tarafından zorla alıkonularak polis merkezinin yanında bulunan restorana getirilen Avukat Dilara Yıldız burada bir süre katil Dönmez ile oturdu. Çevredekilerin iddiasına göre, Yıldız lavoboya giderken dahi katil Oktay Dönmez, Yıldız’ın yanından ayrılmadı. İkili restoranda bir süre konuştuktan sonra, olay yerine gelen polis ekiplerini gören Dönmez panik yaparak ayağa kalktı. Dilara Yıldız’a 5 el ateş eden Dönmez olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yıldız olay yerinde vücuduna aldığı kurşunlar ile hayatını kaybetti.

Katilin gönderdiği mesajlar kan dondurdu

Katil Oktay Dönmez’in, Avukat Dilara Yıldız’a sosyal medya üzerinden attığı mesajlar kan dondurdu. Dönmez’in, Dilara Yıldız’a attığı mesajlarda Yıldız’ı öldüreceğini planladığını ve kendisine “çok zamanın yok bu hayatta” diyerek tehdit ettiği görüldü. Mesajları sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız, “Özür dileyerek paylaşmak ve buradan cevap vermek istiyorum.. Öncelikle bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim.” Dediği görüldü.

Kadına şiddete karşı sosyal medya hesabından paylaşım yapmış

Avukat Dilara Yıldız’ın kadına şiddete karşı sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptığı görüldü. Yıldız, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde paylaştığı gönderide, “Kadına yönelik her türlü şiddete hayır! Kadınlara fiziksel, sözsel ya da psikolojik olarak şiddet uygulamak insanlık suçudur. Bu çirkin suç; kültürel, dini ya da sosyal kılıflarla haklı gösterilemez” şeklinde tepki gösterdiği görüldü.

Arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi

Avukat Dilara Yıldız’ın yakınları ve arkadaşları acı olayı haber alır almaz olay yerine koştu. Cinayetin işlendiği restoran önünde toplanan Yıldız’ın acılı yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

“Kendisi yokken evinde kalmış”

Dilara Yıldız’ın yakın arkadaşı, “Bayağı bir zamandır tehdit alıyordu. Hatta biz uyardık, tek kalma, tek gelme. Evinde kalmış, kendisi yokken. Bugün nasıl yakaladı onu tam bilmiyorum, sadece benden yardım istedi. İlk beni aradı, benim haberim yoktu İstanbul’a geldiğinden. ‘Bana gelecektin Meniş, sakın gelme’ dedi. Ben bir an kala kaldım, nasıl? dedim. Dedi gelme, ben misafir ağırlıyorum şu anda dedi. Sesi çok tedirgin ve keskindi. Tamam mı dedi ardından kapattı. Ben eşime dedim eyvah bu dedim, sapık bunu yakaladı. Ondan sonra ailesine ulaştım.” dedi

“İmana gelsin bol bol Kuran okusun”

Katilin kendisine de mesaj attığını belirten Yıldız’ın arkadaşı, “Evet eski nişanlısıydı. Çocuk dengesiz bir çocuktu zaten. Nişanlandığında fark etti, yüzüğü attı. Attıktan sonra saplantı yapmaya başladı. Çocuk benim numaramı arıyordu, birkaç kere aradı. İş yerime sosyal medyadan ulaştı. Kendisi de tesadüfen benim iş yerimdeydi. Sonra benim numaramı bulmuş. Dün akşam bana yazdı bir şeyler. Kimsin dedim, numara kayıtlı olmadığı için ben Oktay dedi. Dilara’yla ilgili abuk subuk şeyler dedin, bak sen tehdit ediyorsun dedim.. Bu insanlığa yakışmaz. Ben şu an Gürcistan’dayım, tehdit de etmiyorum, ispatlayın dedi. Sadece şunu yazmış, ‘imana gelsin, bol bol Kur’an okusun.’ Telefonumda duruyor bunlar, polise vereceğim. Daha sonra zaten bu haberi aldık.” Dedi.

“Öldüğünü hala kabul edemiyorum”

Öldürülen Avukat Dilara Yıldız’ın arkadaşı Ayşe Aydın, “Şu anda gerçekten hepimizin canı acıyor. Gerçekten, içeride yatan hiç hak etmediği bu davranışı yaşayan hanımefendi, avukatımız, aynı zamanda arkadaşımız. İstanbul Güzellik Uzmanları Odası’nın avukatıydı, resmi avukatıydı. Sadece İstanbul değil, Türkiye’deki tüm güzellik uzmanlarının hakkını korumak için davalar açan yüz bine yakın kadın esnafın avukatıydı. Ve bu kadın cinayetlerinin artık bitmesini istiyorum, kadına şiddeti istemiyoruz. Daha önce Dilara bana, Dilara diyorum öldüğünü hala kabul edemiyorum, ihanete uğradığı için ayrıldığını söylemişti. Kurtulamadığını, sıkıntı yaşadığını, zaten herkesin elinde mesajları var.” Dedi.

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