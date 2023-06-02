Genç adam elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Bolu’da elektrik akımına kapılan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Karacaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Temur (24), bir traktör firmasının panosunu taktığı sırada elektrik akımına kapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıla genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.