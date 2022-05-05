Genç adam çatıya çıktı, vatandaş cep telefonlarına sarıldı

İzmir’de ev sahibinin kendisini şikayet ettiği iddiasıyla yüksek katlı bir binanın çatısına çıkan şahıs, polisin ikna çabaları sonucu çatıdan indirildi. Olayı izleyen vatandaşların cep telefonlarına sarılarak canlı yayın yapması ise dikkat çekti.

Olay, saat 14.00 sıralarında İzmir’in Konak ilçesi Çankaya semtinde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi ile anlaşmazlık yaşayan 34 yaşındaki G.E. isimli şahıs, yüksek katlı bir binanın çatısına çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çatıya çıkarak genç adamı ikna etmeye çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri de yüksekten atlama ihtimaline karşı önlem aldı. G.E., ev sahibinin şikayetini geri aldığını iletmesi sonrası polis ekiplerinin yardımlarıyla çatıdan indirilerek karakola götürüldü. Çevredeki vatandaşlar da büyük kalabalık oluşturarak olayı izledi. Cep telefonlarına sarılan pek çok vatandaşın sosyal medyadan canlı yayın yaptığı görüldü.