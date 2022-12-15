Genç adam bankta otururken hayatının şokunu yaşadı

Antalya’da bir genç, bankta oturduğu sırada yanına gelen iki şahıs tarafından darp edildi. Şüpheliler gencin yere düşen cep telefonu ve sigarasını da alıp kaçarken, başından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.45 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2453. Sokak’taki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan Enes Erdem (18) ile yanına gelen kimliği belirsiz iki genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Erdem darp edildi. Şüpheliler, Erdem’in kavga anında yere düşen cep telefonu ile bir paket sigarasını da alıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan Enes Erdem’i ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı.

"’Sigaram ve telefonumu aldılar’ diye ağlıyordu"

Görgü tanıklarından Merve Ağır, "Olayı ben tam görmedim, annem görmüş. Sonradan ben de aşağıya indim. Kavga ediyorlardı, ayırmaya çalıştım. Ben gelince üzerinden kalkıp kaçmaya başladılar. Peşlerinden kovaladık. Çocuk, ’Sigaram ve telefonumu aldılar’ diye ağlıyordu" dedi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.