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Genç adam, 20 günlük bebeğine doyamadan cinayete kurban gitti

İzmir’in Buca ilçesinde arkadaşlar arasında çıktığı ilerisi sürülen kavgada bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç adam, 20 günlük bebeğine doyamadan cinayete kurban giderken; olayın ardından otomobil ile kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Asayiş 11.10.2021, 04:42
Genç adam, 20 günlük bebeğine doyamadan cinayete kurban gitti

İzmir’in Buca ilçesinde arkadaşlar arasında çıktığı ilerisi sürülen kavgada bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç adam, 20 günlük bebeğine doyamadan cinayete kurban giderken; olayın ardından otomobil ile kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 222/35 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Mahsun Aslan ile arkadaşları olduğu ileri sürülen A.F. ve S.F. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte Mahsun Aslan (30), vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler bindikleri otomobil ile hızla olay yerinden kaçarken, evinin önünde bıçaklanan Aslan yakınları tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Aslan, burada yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, evli ve 20 günlük bir bebeği olduğu öğrenilen Aslan’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil ile kaçarak kayıplara karışan şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

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