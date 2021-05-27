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Gemlik’te polise saldıran şüpheli kıskıvrak yakalandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde polise demir çubukla saldıran şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Asayiş 27.05.2021, 20:56
Gemlik’te polise saldıran şüpheli kıskıvrak yakalandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde polise demir çubukla saldıran şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Dörtyol mevkiinde bir yolcu otobüsüne bindiği tespit edilen ve polisin müdahalesi ile otobüsten indirilen zanlı, polis demir çubukla saldırdı. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından yere yatırılan ve kontrol altına alınan zanlı, alınan sağlık raporunun ardından ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Zanlının annesine ait evden uzaklaştırma kararının bulunduğu ve bu yüzden şikayet edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor
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