Gemlik’te korkutan yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yoğun dumandan etkilendi.

Yangın, Bursa’nın Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa B., ile İsmail B.’nin yaşadığı evde, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye 4 itfaiye aracı ve 12 itfaiye eri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangında Mustafa B. İle İsmail B., yoğun dumandan etkilenerek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın sebebiyle evde büyük zarar oluşurken, polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.