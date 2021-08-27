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Gemlik’te iş kazası: 1 ölü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir firmada tavan vincinden düşen parçanın altında kaldığı öne sürülen işçi hayatını kaybetti.

Asayiş 27.08.2021, 17:25
Gemlik’te iş kazası: 1 ölü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir firmada tavan vincinden düşen parçanın altında kaldığı öne sürülen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fabrikalar bölgesinde faaliyet gösteren bir firmada tavan vincinden düşen parçanın altında kaldığı öne sürülen Fahrettin Çetinkaya, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. İş kazası ile alakalı soruşturma başlatılırken, Çetinkaya’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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