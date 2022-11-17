Gemlik’te dron destekli şafak operasyonu

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda suç unsuruna rastlanırken, dört kişi de gözaltına alındı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edilen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda; 4 adet tüfek, 40 adet av tüfeği fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek, hassas terazi, esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonrası 5 şüpheli gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan, operasyon dron ile görüntülendi.