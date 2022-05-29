Gemlik’te cinayet zanlısı tutuklandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda yaralanan ve hayatını kaybeden Erol Tolar’ın katil zanlısı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan kavga olayının ardından 1’i ağır 3 kişiyi çeşitli yerlerinden yaralayan zanlı Mustafa T. olayın ardından ilçe emniyet müdürlüğü asayiş bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Orhangazi Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen ve ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gemlik Adliyesi’ne sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında nöbetçi savcıya ifade veren ve tutuklanması istemiyle hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki akşam geç saatlerde Perşembe pazarı bölgesinde meydana gelen olayda, yeğenleri ile kavga eden Mustafa T. İle yeğenlerinin arasına giren Erol Tolar ağır yaralanmış olay sonrası kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Olayda yaralana diğer iki kişi ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.