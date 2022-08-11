Gemlik Gübre Fabrikası’nda işçiler zehirlendi

Bursa’da Gemlik Gübre Fabrikası’nda amonyak tankında zehirlenen 3 işçi hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, fabrikada bulunan amonyak tankına girdikleri öğrenilen 3 kişi oksijen seviyesinin düşmesi sonrası zehirlendi.

Zehirlenen üç kişi ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Vatandaşlara ambulansta ve indirilen sedyede müdahale devam etti.

İş kazasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.