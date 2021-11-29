Gemide votkanın peşinden dezenfektan içen Ukraynalı denizci komaya girdi

Samsun açıklarındaki yük gemisinde önce votka, ardından da dezenfektan içtiği iddia edilen 26 yaşındaki Ukraynalı denizci zehirlenerek komaya girdi. Hastaneye kaldırılan genç denizci yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rusya’dan Samsun’a buğday getiren yabancı bandıralı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu 26 yaşındaki Maksym Stovba’nın gemi Samsun açıklarındayken önce votka ardından da dezenfektan içtiği iddia edildi. Zehirlenen genç denizci, gemi ile Samsun Limanı’na getirilerek buradan da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Komaya girdiği öğrenilen ve hayati tehlikesi bulunan Maksym Stovba’nın yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.