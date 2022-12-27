Gemi yangınında yaralanan Mısırlı genç hastanede hayatını kaybetti

Sinop açıklarında bir hafta önce meydana gelen yangında yanarak yaralanan Mısırlı genç Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 20 Aralık akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir atmak için yanaştığı Sinop’un Bozburun mevkisinde 7 mil açıklarındayken meydana gelen patlamanın ardından Panama bayraklı Beata Alfa isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. Kaptanın kayıp olduğu gemide bulunan 16 yaralı mürettebat, balıkçılar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılarak çeşitli illerdeki hastanelere kaldırıldı.

Yangında hayati tehlikesi bulunan 4 kişi ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. Mısır uyruklu Mohammed Ramadan Farghaly Kassen (36) yapılan müdahalelere rağmen bu sabah kurtarılamayarak hayatını kaybetti.