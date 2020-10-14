Gelinin soygun planı cezaevinde noktalandı
HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE BİR GELİN, KOMŞUSU İLE PLAN YAPARAK, KAYINBABASININ EVİNDE BULUNAN PARAYI ÇALMAK İSTEDİ. ETERLİ PAMUK İLE BAYILTILMAK İSTENEN KAYINBABANIN UYANMASIYLA KAÇTIKTAN SONRA YAKALANAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir gelin, komşusu ile plan yaparak kayınbabasının evinde bulunan parayı çalmak istedi. Eterli pamuk ile bayıltılmak istenen kayınbabanın uyanmasıyla kaçan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, olay Samandağ’ın Değirmenbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. M.O ve Z.O’nun evine yüzünde siyah kar maskesi bulunan şüpheli bir kişi girdi. M.O. ve Z.O’yu eterli pamuk ile bayıltmak istediği esnada uyanan ev sahipleri, şahsı yakalayamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timlerinin yaptığı çalışmalarda ailenin komşuları S.K., alınan DNA testinin ardından eve giren hırsızın kendisi olduğunu itiraf etti. Şüpheli S.K sorgusunda, olayı M.R, evin gelini D.O. ve gelinin kardeşi M.A.U. tarafından planladıklarını söyledi. Zanlı, evin gelini D.O.’dan aldıkları anahtar ile eve girdiklerini ve amaçlarının evde bulunan 1 milyon 600 bin lirayı almak olduğunu belirtti. Şüpheliler S.K., M.R. ve D.O., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:52
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2