Gelin ve ailesi bıçaklı saldırıda yaralandı, saldırgan kayınço serbest bırakıldı

Batman’da eşi tarafından psikolojik şiddet gören ve boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Mizgin C., saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Boşanma aşamasındaki eşi İsmail Ü.’den psikolojik şiddet gördüğü için hayatına son vermeye çalışan 25 yaşındaki Mizgin C., hastaneden taburcu edildiği 30 Nisan’da saldırıya uğradı. Batman kent merkezinde Diyarbakır Caddesi Dört Yol Kavşağı’nda eşi ve kayınçosu tarafından bıçaklı saldırıya maruz kalan, sağ kolundan yaralanan Mizgin C.’nin annesi, babası ve amcaoğlu ise ölümcül darbeler aldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

4 kişiyi bıçaklayan şahsın elini kolunu sallayarak dışarda dolaştığını söyleyen Mizgin C., “Yaşadığım bıçaklı saldırı öncesi eşimden 4 yıldır psikolojik şiddet görüyordum. Sürekli hakaretlere maruz kaldım. Eşimle tartıştım ilaç alıp intihar ettim. 2 gün boyunca yoğun bakımda kaldım. Hastane çıkışı kayınçom babamı arayarak gel kızını al dedi. Ben gitmek istemedim oğlumun yanına gitmek istiyorum dedim. Bana hakaretler etti ve zorla taksiye bindirdi ve ailemi arayıp Batman kent merkezinde bulunan dört yola çağırıp ’gelip kızınızı alın’ dedi. Ailem verilen adrese geldi. Ama olayın büyüyeceğini, bıçaklanacaklarını bilmiyorlardı. Planlı bir şekilde eşimin kardeşi Maşallah Ü. orda kendini sakladı. Eşim ve babam tartışmaya başlıyor. Maşallah Ü., saklandığı yerden çıkıp direkt babamı bıçaklıyor. Babama ikinci bir darbe vurmaya çalışırken ben araya girdim bıçak darbelerine bende maruz kaldım. Kolumda 3 bıçak yarası var. Aldığım bıçak darbeleri sinir damarlarımı kesti ve artık eskisi gibi kolumu kullanamayacağım. Maşallah Ü., 2 ay 5 gün hapis yatıp dışarı çıktı. Nasıl bir insanlık 4 kişiyi bıçaklayan adamı 2 ay hapisle cezalandırılıyor. Bu kadar kolay mı? Devletimizin adaletine güveniyorum. Devletimiz, gereken cezayı Maşallah Ü., İdris Ü. ve İsmail Ü.’ye vermesini istiyorum. Daha ne kadar kadınların kanı dökülecek, nereye kadar kadınları öldürecekler. Adalet yerini bulsun. Ben bir anneyim bir annenin bir babanın evladıyım. 3 aydır evladımın hasreti ile yanıp tutuşuyorum. Adalet cani adamı serbest bırakıyor. 4 kişiyi bıçaklayan adam elini kolu sallayarak dışarda dolaşıyor” dedi.

Mizgin C.’nin avukatı Mehmetşah Uğurlu ise “İddianame hali hazır değilken halen bir sonuç alınmazken delilerin tam toplanmamışken, hastanenin kati raporları daha çıkmamışken Maşallah Ü.’nün mahkemece serbest bırakılmasını aslında çokta uygun bulmuyoruz. Maşallah Ü.’nün tahliye edilmemesinin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda mahkemenin vermiş olduğu Maşallah Ü. ile ilgili kasten yaralama suçunu yanlış olduğunu düşünüyoruz. Kesten yaralama suçu değil, "adam öldürmeye yönelik teşebbüsten" yargılanmasını düşünüyoruz. Çünkü kullandığı bıçak 13 santim büyüklüğünde. 5 kişinin yaralanmasına sebep olduğu için bu adamın, adam öldürmeye teşebbüsten tutuklanma gerektiğini ve asla tahliye edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda gerekli girişimlerimizi yaptık. Mizgin C.’nin avukatı olarak gerekse Batman İnsan Hakları Derneğinin ve gerekse baromuzun kadın haklarımızın yapmış olduğu çalışmalarla itiraz dilekçelerimizi sunduk. Maşallah Ü’nün tutuklanması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Dilekçelerimizi sık sık vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.