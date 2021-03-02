Gelin kaynana yangında dumandan etkilendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çıkan yangında gelin kaynana dumandan etkilendi.

Olay, ilçeye bağlı Kışla Mahallesi Karagöz kavşağı mevkiindeki bir evde meydana geldi. Serpil E.’nin sobayı yakmak için kullandığı yanıcı madde bir anda alev alarak banyoya sıçradı. O sırada evde bulunan Sevim E. de yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi. Komşuların yardıma koştuğu yangın itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde bulunan Sevim E. ve gelini Serpil E. ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen gelin ve kayınvalide sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulans ile Kdz. Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğalgaz acil ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye geldi. Evde maddi hasar meydana gelirken, banyo kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangın ile ilgili rapor tuttu.