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Gelibolu’daki orman yangını devam ediyor

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNE BAĞLI KAVAK KÖYÜNDEKİ ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR. ORMAN EKİPLERİNİN YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.

Asayiş 09.09.2020, 16:43
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Gelibolu’daki orman yangını devam ediyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavak köyündeki orman yangını devam ediyor. Orman ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavak köyü yakınlarında bugün saat 13.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Kısa sürede şiddetli poyrazın da etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi.

Bölgeye Çanakkale, Edirne ve Tekirdağ il ve ilçelerinden çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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