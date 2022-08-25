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Gelibolu’da trafik kazası: 1 ölü
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda araç hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti.
Asayiş 25.08.2022, 01:47
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda araç hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti.
Olay Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Gelibolu’dan Eceabat ilçesi istikametine giden M.T. idaresindeki 17 ACG 872 plakalı otomobil, yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan M.T. kazada hayatını kaybetti.
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