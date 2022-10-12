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Gelibolu’da kaçak içki operasyonu
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 12.10.2022, 15:15
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gelibolu’da kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde şüpheliler S.A. ve O.F.’nin aracında arama yapıldı. Aramada 46 farklı markada gümrük kaçağı 48.6 litre alkollü içki ele geçirildi.
Haklarında adli işlem yapılan şüpheliler S.A. ve O.F. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.