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Gelibolu’da 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 2 yabancı uyruklu, gasp şüphelisi yakalandı.
Asayiş 28.04.2022, 11:48
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 2 yabancı uyruklu, gasp şüphelisi yakalandı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde; gasp, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma suçlarından gözaltına alınan 2 Fas uyruklu şüpheli, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Piri Reis Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.