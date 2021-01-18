Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak tutuklandı!

Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak'ın eşi Züleyha Toprak, Ardahan Cumhuriyet Savcılığı'na giderek eşinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Toprak, eşinin kendisini dün öğle saatlerinde çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla kendisini darbettiği ve bu sırada burnunun kırıldığını iddia etti. Züleyha Toprak'ın şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Savcılığın talimatı ile Gelecek Partisi İl Başkanı Celil Toprak gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 3 çocuk babası Celil Toprak savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.